2019-06-14

العثور على جثة مواطن فُقد رمضان الماضي في رماح

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمّ العثور على جثة مواطن فُقد بعد خروجه من منزل ذويه في محافظة رماح بمنطقة الرياض منذ شهر رمضان المنصرم.

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وكان ذوو متابعات الخليج 365 أعلنوا في شهر رمضان فقدان أثره، وانقطاع الاتصال به، مُناشدين الجميع بالمساعدة في العثور عليه.

وقالت جمعية غوث في بيان مقتضب لها إنه تمّ العثور على المفقود مُوجّهة الشكر لكل مَن ساهم في عملية البحث سواء من المواطنين أو من الجهات الرسمية.

وكانت فرقة من متطوعي جمعية غوث شاركت في أعمال البحث عن المفقود منذ الساعات الأولى لاختفائه.