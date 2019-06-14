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ترامب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مباشرة ورسميًا بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط أمس في خليج عمان.
وقالت ترامب إن خليج عمان لن يُغلق وإن حدث فلن يستمر طويلًا وتابع : أريد من الإيرانيين العودة للمفاوضات لكنه استدرك بالقول : لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وكان الجيش الأمريكي نشر في وقت سابق مقطع فيديو يظهر قاربًا للحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة كوكوكا كاريدجس التي تعرّضت للهجوم حيث قام أحد العناصر بإزالة لغم لم ينفجر لإخفاء علاقة إيران بالهجوم.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس عن أن لديها معلومات استخباراتية تُؤكد تورط إيران في الهجوم على الناقلتين.
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