بتكلفة 164 مليون ريال .. انتهاء تطوير مستشفى الملك فهد ببريدة

متابعات الخليج 365 - بريدة

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، أمس، الانتهاء من مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة، والذي تبلغ تكلفته قرابة 164 مليون ريال، شملت تطوير جميع أقسام المستشفى الطبية والإدارية.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة والوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز السلوم، وعدد من القيادات الصحية، قد اطلعوا على جاهزية مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بعد استكمال جميع مراحل المشروع.

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وقدّم مدير المستشفى الدكتور تركي المقبل شرحاً عن تفاصيل مشروع البنية التحتية بأقسام المستشفى والتعرف على ما وصل إليه المشروع، وتقديم عرض مرئي عن المشروع والجهود التي بذلت خلاله، شملت تحديث الأقسام الطبية والإدارية بأحدث التجهيزات الطبية التي تساهم في رفع الخدمات الطبية لمقدمة للمراجعين.