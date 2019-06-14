اتفاقية لتقديم خدمات فاز لمستفيدي هيئة القُصر

متابعات الخليج 365 - الرياض

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقّع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا والرئيس التنفيذي لشركة “علم” الدكتور عبدالرحمن الجضعي، اتفاقية خدمات “فاز” يوم أمس بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة د. محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وعددٍ من المسؤولين من الهيئة.

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وتأتي هذه الاتفاقية من أجل تقديم خدمات متكاملة للهيئة تحت مسمى “فاز”، وحلول تقنية وتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لخدمات متطورة للمشمولين بنظام الهيئة، وخدمات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد آل الشيخ بالتعاون مع شركة “علم” بهذه الاتفاقية التي ستسمح بخدمات رقمية متنوعة في المجالات التقنية والربط الإلكتروني والإجراءات التي ستُسهم في تطوير العمل بالأنظمة المتبعة في الهيئة، سعياً لتحسين خدمات الهيئة على أعلى مستوى من الدقة والمهنية وفق متطلبات رؤية المملكة 2030م.