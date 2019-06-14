- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مواطن يتلقى رسالة استغاثة من كويتية يعذبها زوجها .. هكذا أنقذها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مواطن يتلقى رسالة استغاثة من كويتية يعذبها زوجها .. هكذا أنقذها
متابعات الخليج 365 - متابعة
نجح مواطن سعودي مُقيم في الكويت في مساعدة زوجة كويتية يُعذبها زوجها ويحبسها في غرفة مستقلة، ولا يسمح لها بمغادرة المنزل.
وأجبر الزوج زوجته على البقاء في غرفة، ومنع عنها وسائل الاتصال والتواصل مع الآخرين، لكنها تمكنت من كتابة تفاصيل معاناتها على الورق، وألقت به من شرفة منزلها فسقطت واحدة منها على رأس مواطن تصادف مروره أسفل البناية.
وبحسب صحيفة “الراي” فإن متابعات الخليج 365 أبلغ الجهات الأمنية عن الواقعة وزوّدهم بالورقة التي سقطت عليه من ضمن أوراق كثيرة مُلقاة في المكان.
وأضافت الصحيفة أن رجال الأمن توجّهوا إلى العنوان المذكور في الورقة للتأكد من صحة ما جاء فيها، وطرقوا الباب فخرج لهم الزوج، حيث طلبوا منه السماح لهم أن يتأكدوا من سلامة زوجته، فأخبرهم بأنها نائمة وهي بخير، إلا أنهم أصروا على مقابلتها فقام بإخراجها فأشارت إليهم بعلامة تُؤكد أنها ليست بخير، وفهم رجال الأمن إشارتها فألقوا القبض على الزوج، وسط مقاومة شديدة منه.
بدوره، أفاد مصدر أمني أن رجال الأمن اقتادوا المتهم إلى المخفر، وتبيّن أنه مواطن من أرباب السوابق وحديث الخروج من السجن، فجرى التحفظ عليه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.
في حين، قالت الزوجة لرجال الأمن إنها اضطرت لعمل إشارة لهم؛ لأن زوجها هدّدها بالقـتل إن وشت به أمامهم، مضيفة أنها تعرّضت للضرب والتعذيب على يد زوجها، وأنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتلقى رسالة استغاثة من كويتية يعذبها زوجها .. هكذا أنقذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.