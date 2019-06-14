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قرقاش لـ إيران : خفض التصعيد يتطلب خطوات حكيمة وليس كلمات فارغة
متابعات الخليج 365 - متابعة
دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، نظيره الإيراني إلى اتخاذ إجراءات فعلية لخفض التصعيد في المنطقة على خلفية استهداف ناقلتي نفط أمس في خليج عمان.
ويأتي هذا الحادث بعد شهر من استهداف إيران 4 ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة نرويجية وناقلة إماراتية.
وقال الدكتور أنور قرقاش موجهًا خطابه لجواد ظريف : إن خفض التصعيد يتطلب خطوات حكيمة وليس كلمات فارغة.
وبالأمس قال قرقاش: إن الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عُمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مُقلق وتصعيد خطير، ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتابع : الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.
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