مركز الأمن البحري العماني يُحدد مواقع استهداف ناقلتي النفط

2019-06-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف مركز الأمن البحري في سلطنة عمان تفاصيل حول تعرض ناقلتَي نفط لحوادث بحرية في خليج عمان.

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وقال المركز في بيان له : في إطار متابعة حادثَي ناقلتي النفط اللذين وقعا يوم أمس الخميس أفادت معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة بتعرض ناقلتين إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال إلى حادثين بحريين حيث وقع الحادثان خارج المياه الإقليمية العمانية، فالأول وقع على بعد 82 ميلًا بحريًا، أما الثاني فوقع على بعد 8.66 ميل بحري.

وتابع المركز: واستجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين وبالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو السلطاني العماني طائرة استطلاع بحري.