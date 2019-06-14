فعاليات الهيئة العامة للترفيه في موسم جدة 2019

تشارك الهيئة العامة للترفيه في موسم جدة من خلال مجموعة غنية من الأحداث، مع وسائل الترفيه الدولية التي تناسب جميع الأعمار، حيث تُقام الفعاليات في خمسة مواقع رئيسية في جدة بين 8 يونيو و18 يوليو، وتشمل فعاليات الهيئة العامة للترفيه في موسم جدة على 30 مناسبة مصممة لتلبية توقعات عشاق الترفيه من جميع الأذواق والتفضيلات، ولوضع جدة كأحد الوجهات الترفيهية الرئيسية في المملكة.

ويبدأ موسم جدة في أبحر بألعاب نارية رائعة، سيتم تنظيم سلسلة من الحفلات الموسيقية في القاعة الداخلية في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتضم نجوماً عرباً من بينهم أحلام في 8 يونيو، ومحمد عبده في 9 يونيو، وعمرو دياب يوم 10 يونيو، كما سيكون هناك عروض حية وعروض للمواهب في مراكز التسوق داخل “XJED” واجهة جدة، فضلاً عن مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق العائلية.

ستشهد” أبحر” أيضاً استعراضاً للسيارات ونشاط ” Mobile Theme Park “، يضم ألعاب الكرنفال والأروقة، بالإضافة إلى الأحداث بما في ذلك السيرك 1903، والتي ستقدم عروضاً بهلوانية وموسيقية، وأداء مسرحي مع عروض حريق وماء، ومسرحيات تشمل ” ثلاثة أيام ” في الساحل، بطولة محمد هنيدي، ” الملك لير “، بطولة يحيي الفخراني.

كما ستضم الواجهة البحرية عرضاً سحرياً بعنوان “قصص الألم والأمل” قدمته عبقرية الموسيقى الباروكية أنتونيا فيفال دي و أوركستراه الدولية، حيث سيتم دمج الموسيقى مع عرض ثلاثي الأبعاد للرسوم المتحركة، علاوة على ذلك، ستشهد مدينة الملك عبد الله الرياضية حفل موسيقى للفرقة الكورية الشهيرة” سوبر جونيور “.

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سيحصل الأطفال أيضاً على حصتهم العادلة من الترفيه من خلال سلسلة من العروض الشخصية للشخصيات الكرتونية في خيمة “Water front” ، والتي تضم “Care Bears” و”Ice Age “، يمكنهم الاستمتاع باسبونج بوب في مول العزازية، بالإضافة إلى العروض الحية التي تظهر شخصيات “Shimmer and Shine” في مول البحر الأحمر ومعرض تعليمي ومعرض للأطفال والعائلات في عرب مول.

علاوة على ذلك، سيكون عشاق الكوميدي سعداء بمجموعة مختارة من خيارات العروض الكوميدية بما في ذلك “Laugh Factory” ، المعروف باسم نادي الكوميدي رقم 1 في أمريكا، على واجهة جدة المائية، كما ستستضيف حديقة الشلال الترفيهية العديد من العروض الكوميدية بما في ذلك ” سندريلا ” وتحدي المواجهة، بالإضافة إلى عروض الكوميديين طلال الشيخ ومحمد سلطان وعبد الرحمن الصومالي وعبد الخالق بن رافع.

كما تدعو الهيئة العامة للترفيه المقيمين والزوار في جدة للاستمتاع بتجربة جدة التي لا تنسى، والتي ستثري عطلتهم الصيفية وستكملها المناظر الطبيعية الجميلة في جدة والموقع الفريد، مما يضيف قيمة إلى وقت ممتع لجميع أفراد العائلة.

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