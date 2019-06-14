، تعرَّف على ماذا تعني "المراجعة الدورية" لأسعار الوقود .. وعوامل تأثر سعر البنزين ،

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تعني المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.
مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.
ووفرت "أرامكو السعودية" للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع "أرامكو" على الرابط التالي:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
تعرَّف على ماذا تعني "المراجعة الدورية" لأسعار الوقود .. وعوامل تأثر سعر البنزينعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-14
تعني المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.
مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.
ووفرت "أرامكو السعودية" للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع "أرامكو" على الرابط التالي:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:53 PM
"أرامكو" تخصّص صفحة إلكترونية للاطلاع على أحد التغيرات في الأسعار
تعني المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.
مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.
ووفرت "أرامكو السعودية" للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع "أرامكو" على الرابط التالي:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
، تعرَّف على ماذا تعني "المراجعة الدورية" لأسعار الوقود .. وعوامل تأثر سعر البنزين ،
المصدر : الخليج 365
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