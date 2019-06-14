، تعرَّف على ماذا تعني "المراجعة الدورية" لأسعار الوقود .. وعوامل تأثر سعر البنزين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أرامكو" تخصّص صفحة إلكترونية للاطلاع على أحد التغيرات في الأسعار

تعني المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.

ووفرت "أرامكو السعودية" للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع "أرامكو" على الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels