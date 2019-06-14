محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-14 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. 14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 Advertisements 02:34 PM تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. ، "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة ،

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