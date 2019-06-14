، في تصنيف "فيفا" الشهري.. الأخضر يقفز ثلاثة مراكز ،

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تَقَدّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 3 مراكز في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وأصبح في المركز 69.
وحافظت المنتخبات الأربعة الأولى على مكانتها في الإصدار الشهري؛ حيث بقيت بلجيكا في الصدارة مكتسبة 9 نقاط (1746)، لتوسع الفارق عن فرنسا الثانية التي خسرت 16 نقطة (1718)؛ فيما احتفظت البرازيل بالمركز الثالث (1681)، ومن خلفها إنجلترا رابعة (1652)؛ لكن التغييرات أصابت المراكز التالية: حيث قفزت البرتغال إلى المركز الخامس مكتسبة 24 نقطة (1631) بفضل نيْلها لقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.
وبذلك تراجعت كرواتيا للمركز السادس (1625)؛ بينما واصلت أسبانيا التقدم فقزت مركزين إلى السابع مكتسبة 16 نقطة (1617)، فيما حافظت أوروجواي وسويسرا والدنمارك على وجودها ضمن العشرة الأوائل. أما ألمانيا فتبدو في الطريق للعودة لهذه الكوكبة بعد أن تقدمت مركزين إلى الحادي عشر (1582) وواصلت إيطاليا تقدّمها هي الأخرى بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز إلى الرابع عشر (1569) وهو نفس ما وصلت إليه هولندا التي بلغت نهائي دوري الأمم الأوروبية؛ حيث كسبت 15 نقطة وتقدمت الطواحين مركزين إلى الرابع عشر (1569).
في تصنيف "فيفا" الشهري.. الأخضر يقفز ثلاثة مراكزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14
تَقَدّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 3 مراكز في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وأصبح في المركز 69.
وحافظت المنتخبات الأربعة الأولى على مكانتها في الإصدار الشهري؛ حيث بقيت بلجيكا في الصدارة مكتسبة 9 نقاط (1746)، لتوسع الفارق عن فرنسا الثانية التي خسرت 16 نقطة (1718)؛ فيما احتفظت البرازيل بالمركز الثالث (1681)، ومن خلفها إنجلترا رابعة (1652)؛ لكن التغييرات أصابت المراكز التالية: حيث قفزت البرتغال إلى المركز الخامس مكتسبة 24 نقطة (1631) بفضل نيْلها لقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.
وبذلك تراجعت كرواتيا للمركز السادس (1625)؛ بينما واصلت أسبانيا التقدم فقزت مركزين إلى السابع مكتسبة 16 نقطة (1617)، فيما حافظت أوروجواي وسويسرا والدنمارك على وجودها ضمن العشرة الأوائل. أما ألمانيا فتبدو في الطريق للعودة لهذه الكوكبة بعد أن تقدمت مركزين إلى الحادي عشر (1582) وواصلت إيطاليا تقدّمها هي الأخرى بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز إلى الرابع عشر (1569) وهو نفس ما وصلت إليه هولندا التي بلغت نهائي دوري الأمم الأوروبية؛ حيث كسبت 15 نقطة وتقدمت الطواحين مركزين إلى الرابع عشر (1569).
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:25 PM
أصبح في المركز 69 عالميًّا
تَقَدّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 3 مراكز في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وأصبح في المركز 69.
وحافظت المنتخبات الأربعة الأولى على مكانتها في الإصدار الشهري؛ حيث بقيت بلجيكا في الصدارة مكتسبة 9 نقاط (1746)، لتوسع الفارق عن فرنسا الثانية التي خسرت 16 نقطة (1718)؛ فيما احتفظت البرازيل بالمركز الثالث (1681)، ومن خلفها إنجلترا رابعة (1652)؛ لكن التغييرات أصابت المراكز التالية: حيث قفزت البرتغال إلى المركز الخامس مكتسبة 24 نقطة (1631) بفضل نيْلها لقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.
وبذلك تراجعت كرواتيا للمركز السادس (1625)؛ بينما واصلت أسبانيا التقدم فقزت مركزين إلى السابع مكتسبة 16 نقطة (1617)، فيما حافظت أوروجواي وسويسرا والدنمارك على وجودها ضمن العشرة الأوائل. أما ألمانيا فتبدو في الطريق للعودة لهذه الكوكبة بعد أن تقدمت مركزين إلى الحادي عشر (1582) وواصلت إيطاليا تقدّمها هي الأخرى بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز إلى الرابع عشر (1569) وهو نفس ما وصلت إليه هولندا التي بلغت نهائي دوري الأمم الأوروبية؛ حيث كسبت 15 نقطة وتقدمت الطواحين مركزين إلى الرابع عشر (1569).
، في تصنيف "فيفا" الشهري.. الأخضر يقفز ثلاثة مراكز ،
المصدر : الخليج 365
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