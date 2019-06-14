، لقطات حية .. الملاحة الجوية بمطار أبها تعمل بصورة طبيعية ،

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بدت الحركة الجوية للمسافرين داخل مطار أبها طبيعية واعتيادية، حيث نقلت "العربية" لقطات مباشرة لصالة المغادرة بالمطار، الذي استهدف اليوم بخمس طائرات "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكرت "العربية"، أنه عندما أعلنت حالة الطوارئ بالمطار كانت تحلّق بالأجواء القريبة من المطار ثلاث طائرات في وضع الاستعداد للهبوط في مدرج المطار قبل إعطاء الأوامر لها بعدم الهبوط حتى انتهاء حالة الطوارئ.
وبعد اعتراض وإسقاط طائرات "الدرون" الحوثية، رُفعت حالة الطوارئ وتم توجيه الطائرات الثلاث بالعودة إلى الهبوط في مطار أبها الدولي، ومنها رحلة دولية قادمة من مطار القاهرة، إضافة الى إقلاع وهبوط ست طائرات أخرى.
لقطات حية .. الملاحة الجوية بمطار أبها تعمل بصورة طبيعيةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-06-14
بدت الحركة الجوية للمسافرين داخل مطار أبها طبيعية واعتيادية، حيث نقلت "العربية" لقطات مباشرة لصالة المغادرة بالمطار، الذي استهدف اليوم بخمس طائرات "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكرت "العربية"، أنه عندما أعلنت حالة الطوارئ بالمطار كانت تحلّق بالأجواء القريبة من المطار ثلاث طائرات في وضع الاستعداد للهبوط في مدرج المطار قبل إعطاء الأوامر لها بعدم الهبوط حتى انتهاء حالة الطوارئ.
وبعد اعتراض وإسقاط طائرات "الدرون" الحوثية، رُفعت حالة الطوارئ وتم توجيه الطائرات الثلاث بالعودة إلى الهبوط في مطار أبها الدولي، ومنها رحلة دولية قادمة من مطار القاهرة، إضافة الى إقلاع وهبوط ست طائرات أخرى.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:22 PM
بعد اعتداء شنّته الميليشيا الحوثية اليوم بـ 5 طائرات "مسيّرة"
بدت الحركة الجوية للمسافرين داخل مطار أبها طبيعية واعتيادية، حيث نقلت "العربية" لقطات مباشرة لصالة المغادرة بالمطار، الذي استهدف اليوم بخمس طائرات "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكرت "العربية"، أنه عندما أعلنت حالة الطوارئ بالمطار كانت تحلّق بالأجواء القريبة من المطار ثلاث طائرات في وضع الاستعداد للهبوط في مدرج المطار قبل إعطاء الأوامر لها بعدم الهبوط حتى انتهاء حالة الطوارئ.
وبعد اعتراض وإسقاط طائرات "الدرون" الحوثية، رُفعت حالة الطوارئ وتم توجيه الطائرات الثلاث بالعودة إلى الهبوط في مطار أبها الدولي، ومنها رحلة دولية قادمة من مطار القاهرة، إضافة الى إقلاع وهبوط ست طائرات أخرى.
، لقطات حية .. الملاحة الجوية بمطار أبها تعمل بصورة طبيعية ،
المصدر : الخليج 365
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