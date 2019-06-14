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تعاطف سكان قرى المخلاف شمال منطقة جازان، اليوم، مع خبر وفاة مواطن من سكان قرية أبو القعايد، لحقته والدته بعد دخولها في حالة حزن كبيرة متأثرة بوفاة ابنها.
وكان مواطن من سكان قرية أبو القعايد قد توفي بشكل مفاجئ؛ وذلك خلال إجازة كان يقضيها بالقرب من والدته في منطقة جازان.
وأظهرت المعلومات أن الأم دخلت في حالة حزن عميق حتى وافتها المنية بعده بساعات.
يشار إلى أن المتوفى كان يعمل بمنطقة الرياض ويعود إلى المنطقة باستمرار من أجل والدته، ولصلة رحمه، حتى وافته المنية.
في جازان.. وفاة سيدة بعد ساعات من موت ابنهامحمد المواسي الخليج 365 2019-06-14
تعاطف سكان قرى المخلاف شمال منطقة جازان، اليوم، مع خبر وفاة مواطن من سكان قرية أبو القعايد، لحقته والدته بعد دخولها في حالة حزن كبيرة متأثرة بوفاة ابنها.
وكان مواطن من سكان قرية أبو القعايد قد توفي بشكل مفاجئ؛ وذلك خلال إجازة كان يقضيها بالقرب من والدته في منطقة جازان.
وأظهرت المعلومات أن الأم دخلت في حالة حزن عميق حتى وافتها المنية بعده بساعات.
يشار إلى أن المتوفى كان يعمل بمنطقة الرياض ويعود إلى المنطقة باستمرار من أجل والدته، ولصلة رحمه، حتى وافته المنية.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:18 PM
سكان قرى المخلاف يتعاطفون مع القصة الحزينة
تعاطف سكان قرى المخلاف شمال منطقة جازان، اليوم، مع خبر وفاة مواطن من سكان قرية أبو القعايد، لحقته والدته بعد دخولها في حالة حزن كبيرة متأثرة بوفاة ابنها.
وكان مواطن من سكان قرية أبو القعايد قد توفي بشكل مفاجئ؛ وذلك خلال إجازة كان يقضيها بالقرب من والدته في منطقة جازان.
وأظهرت المعلومات أن الأم دخلت في حالة حزن عميق حتى وافتها المنية بعده بساعات.
يشار إلى أن المتوفى كان يعمل بمنطقة الرياض ويعود إلى المنطقة باستمرار من أجل والدته، ولصلة رحمه، حتى وافته المنية.
، في جازان.. وفاة سيدة بعد ساعات من موت ابنها ،
المصدر : الخليج 365
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