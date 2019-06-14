، فنانة كويتية تتعرض للسطو في تركيا ،

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تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، وزوجها للسطو خلال زيارتهما إلى تركيا.
وقالت الفنانة الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، إنها سمعت صراخًا أثناء لعبها مع ابنتها، وعندما نظرت حولها قام أحد اللصوص باختطاف هاتفها المحمول من جيبها.
وأضافت أن السارقين فروا، وحاولت الشرطة تعقبهم دون جدوى.
وأكدت الفنانة أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة فطالبوها بالانتظار لحين انتهاء الإجراءات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في دول الخليج والوطن العربي قد دعوا إلى مقاطعة السياحة التركية، موضحين أن إسطنبول باتت غير آمنة للسفر.
ودشن رواد موقع "تويتر" وسمًا بعنوان "تركيا غير آمنة للسفر"، وصل إلى قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الأيام الماضية.
فنانة كويتية تتعرض للسطو في تركياحامد العلي الخليج 365 2019-06-14
تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، وزوجها للسطو خلال زيارتهما إلى تركيا.
وقالت الفنانة الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، إنها سمعت صراخًا أثناء لعبها مع ابنتها، وعندما نظرت حولها قام أحد اللصوص باختطاف هاتفها المحمول من جيبها.
وأضافت أن السارقين فروا، وحاولت الشرطة تعقبهم دون جدوى.
وأكدت الفنانة أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة فطالبوها بالانتظار لحين انتهاء الإجراءات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في دول الخليج والوطن العربي قد دعوا إلى مقاطعة السياحة التركية، موضحين أن إسطنبول باتت غير آمنة للسفر.
ودشن رواد موقع "تويتر" وسمًا بعنوان "تركيا غير آمنة للسفر"، وصل إلى قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الأيام الماضية.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:17 PM
أحد اللصوص استولى على هاتفها
تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، وزوجها للسطو خلال زيارتهما إلى تركيا.
وقالت الفنانة الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، إنها سمعت صراخًا أثناء لعبها مع ابنتها، وعندما نظرت حولها قام أحد اللصوص باختطاف هاتفها المحمول من جيبها.
وأضافت أن السارقين فروا، وحاولت الشرطة تعقبهم دون جدوى.
وأكدت الفنانة أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة فطالبوها بالانتظار لحين انتهاء الإجراءات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في دول الخليج والوطن العربي قد دعوا إلى مقاطعة السياحة التركية، موضحين أن إسطنبول باتت غير آمنة للسفر.
ودشن رواد موقع "تويتر" وسمًا بعنوان "تركيا غير آمنة للسفر"، وصل إلى قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الأيام الماضية.
، فنانة كويتية تتعرض للسطو في تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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