روى العريس بندر الربيعي، قصة لقائه بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال صبيحة تعرض مطار أبها لاستهداف المليشيات الحوثية. وقال العريس: الذي كان متوجها من مطار أبها إلى القاهرة لقضاء شهر العسل-: “بعد الانفجار سادت حالة من الارتباك، وكنت لحظتها أنا وزوجتي في صالة المغادرة بالمطار، فتوجهنا إلى خارج المبنى لأستطلع الأمر”.
وتابع: كان بعض من في المطار يرددون بأنه سقط صاروخ، وشاهدت شخصا بين المسافرين والقادمين يبث في نفوسهم الطمأنينة، وكنا واقفين جانبا فاتجه إلينا، وقال: اطمئنوا الوضع بسيط، وكنت أعتقد أنه مدير المطار. فقلت له: أنا عريس جديد، وفي شهر العسل. فقال: اطمئن، الأمور طيبة، وكل شيء سيعود طبيعيا، وأنا طالبك تقول تم، أنا الأمير تركي بن طلال وسأستضيفك الليلة”. وأوضح الربيعي أنه ارتبك واعتذر من الأمير؛ بسبب عدم التركيز. وأضاف أنه سكن في أحد الفنادق الفخمة في مدينة أبها، وخصصت له سيارة وسائق، وموظف يتابع شؤونه إلى أن غادر في اليوم التالي إلى القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عريس “أبها” يروي قصة لقائه بأمير عسير بعد استهداف المطار .. وسر مقولة الأمير”طالبك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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