«الشرقية» تعلن إغلاقًا كليًّا لطريق الأمير نايف بدءًا من اليوم

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية إغلاقًا كليًّا لطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، ابتداءً من اليوم الجمعة؛ وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطوير.

وذكر بيان صادر اليوم عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»: «تعلن أمانة المنطقة الشرقية – الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالتعاون مع إدارة مرور المرور، إغلاقًا كليًّا لطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع الملك سعود بن عبدالعزيز - الجهة اليمين، ومن تقاطع الملك خالد بن عبدالعزيز إلى تقاطع الملك سعود بن عبدالعزيز - الجهة اليمين».

وأضاف البيان أنّ إغلاق الطريق يبدأ اليوم الجمعة (11/10/1440هـ الموافق (14/6/2019م) لمدة 30 يومًا، ويمكن استخدام الطرق البديلة، حسب المخطط المرفق.

وكان الناطق باسم أمانة المنطقة محمد الصفيان قد صرّح في وقت سابق، بأنَّ أعمال الصيانة والإغلاق تُنفذها وكالة التعمير والمشروعات بالأمانة بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية؛ حيث سيشهد طريق الأمير نايف أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر على ثلاث مراحل.

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ووجَّه أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بحسب البيان، بسرعة العمل في أعمال الصيانة مع التقيد بالجودة وأنظمة السلامة المرورية في تأهيل الطريق الذي يعتبر من الطرق الحيوية بحاضرة الدمام لكونه من الطرق الشريانية في المنطقة.

وتشمل المراحل الأولى إغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود، والثانية إغلاق ما بين تقاطع طريق الملك سعود وتقاطع طريق الملك خالد، والثالثة الإغلاق ما بين تقاطع طريق الملك خالد وتقاطع طريق الملك فهد، وذلك وفقًا للخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها البدء في أعمال الصيانة والتأهيل، بحسب المتحدث.

وأضاف أنّه تمَّ وضع الخطة المشتركة مع مرور المنطقة الشرقية؛ لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه؛ لعمل الصيانة عليه في كل مرحلة من المراحل الثلاث، لافتًا إلى أنّ الأعمال ستشمل صيانة طبقة الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية، من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة؛ حيث يعتبر طريق الأمير نايف من الطرق المحورية الرئيسة والحيوية والرابطة في حاضرة الدمام.

