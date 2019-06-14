«الأرصاد» تُنبِّه إلى رياح ترابية ورؤية متدنية في مكة المكرمة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، اليوم الجمعة، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن الحالة تشمل العاصمة المقدسة، والجموم، والقنفذة، والكامل، والليث،، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقعت فيه أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بما يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وخاصةً الجزأين الأوسط والجنوبي منه، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضافت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين ونصف، وحالته متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

