سلطنة عمان: «نتابع باهتمام بالغ الهجوم على مطار أبها»

أوضحت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، أنها تتابع باهتمام بالغ الهجوم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، حول تعرض مطار أبها لهجوم بصاروخ من قبل الحوثيين، إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن، وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وأضاف البيان أن سلطنة عمان تحث على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمل في أن يتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة - ولله الحمد - من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار «مُسَيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

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وفي وقت سابق أمس الخميس، أكد العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف يعمل على تحييد القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لافتًا إلى أن الانقلابيين يحصلون على أسلحة متطورة من الخارج، بعد الضربات الجوية التي نفذها التحالف، الخميس، في اليمن.

وقال المالكي إن الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج، وإن التحقيقات جارية لمعرفة السلاح الذي استخدم في الهجمات الإرهابية على مطار أبها.

وأطلقت الميليشيا الانقلابية، أمس الأول الأربعاء، صاروخًا استهدف مطار أبها؛ ما أدى إلى إصابة حوالي 26 شخصًا.

