السعودية اليوم / معهد جمعية النحالين الدولي بالباحة ينظم دورة " أسس تربية النحل الحديثة"



‏الباحة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

ينظم معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب بالباحة خلال المدة 27 - 23 يونيو الجاري, دورة في " أسس تربية النحل الحديثة " , وذلك بمقر المعهد بواقع 25 ساعة تدريبية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على المعهد الدكتور أحمد الخازم، أن المعهد سيقيم كذلك دورة متقدمة في تربية النحل في المدة 30 يونيو - 4 يوليو, بواقع 25 ساعة ، مشيراً إلى أن التسجيل في الدورتين متاح عبر موقع المعهد الإلكتروني http://bit.ly/2KctMkA.

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14:10ت م

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