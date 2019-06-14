

صوفيا 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

استأنف المؤتمر السادس لوكالات الأنباء المنعقد في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم جلسات أعماله.

وركزت الكلمات والعروض المرئية على أهمية تنويع المواد الإخبارية وتقديم مواد نوعية تلبي تطلعات الشرائح المتعددة المتخصصة والعامة والتأكيد على أهمية التسويق لزيادة الربحية والتنافسية.

كما تناولت أيضا الأخبار الزائفة وخطورتها والتحديات التي تواجه الصناعة الإخبارية في اكتشافها، خاصة ما يسمى الأخبار الزائفة العميقة مع تطور التقنيات الحديثة، وصعوبة تمييزها نظراً للاحترافية العالية في إنتاجها في المقاطع المرئية وانتشار هذه المقاطع على المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية.

وتخللت الجلسات مداخلات للحضور والإجابة على تساؤلاتهم.

// انتهى //

13:37ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المؤتمر السادس لوكالات الأنباء يستأنف جلسات أعماله في صوفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.