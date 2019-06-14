- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو ..مواطنة وابنها على بُعد خطوة من الموت في مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو ..مواطنة وابنها على بُعد خطوة من الموت في مطار أبها
متابعات الخليج 365 - أبها
نجا مواطن وأُمه من الموت المُحقّق في الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرّض له مطار أبها الدولي.
وأظهر فيديو متداول نجاة مواطنة كانت تنتظر ابنها عند باب صالة المطار، وحين فتح الباب وخرج ابنها سقط الصاروخ ليُصابا بإصابات متفاوتة.
وكان كلّ من الأم وابنها على بُعد خطوة واحدة من الموت حيث لو تحرك أحدهما للقاء الآخر لكانا في موقع سقوط المقذوف التي اخترقت سقف الصالة.
وكان الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها تسبّب في إصابة 26 فردًا بإصابات مختلفة، وتمّ خروج جميع الحالات من المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ..مواطنة وابنها على بُعد خطوة من الموت في مطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.