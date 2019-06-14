- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو من الجو يُثبت تورط عناصر إيرانية في تفجير ناقلتي النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو من الجو يُثبت تورط عناصر إيرانية في تفجير ناقلتي النفط
متابعات الخليج 365 - متابعة
لا تزال الأدلّة تتوالى على تورط إيران في تفجير ناقلتَي النفط أمس في خليج عُمان.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس عن أن لديها معلومات استخباراتية تؤكد تورط إيران في الهجوم على الناقلتين.
وأظهر مقطع فيديو صوّرته طائرة أمريكية عناصر من إيران يقومون بنقل لغم بحري لم ينفجر بالقرب من إحدى الناقلتين حتى لا يتم التعرف عليه وإدانة إيران بالجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو من الجو يُثبت تورط عناصر إيرانية في تفجير ناقلتي النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.