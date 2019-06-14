2019-06-14

فيديو من الجو يُثبت تورط عناصر إيرانية في تفجير ناقلتي النفط

متابعات الخليج 365 - متابعة

لا تزال الأدلّة تتوالى على تورط إيران في تفجير ناقلتَي النفط أمس في خليج عُمان.

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وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس عن أن لديها معلومات استخباراتية تؤكد تورط إيران في الهجوم على الناقلتين.

وأظهر مقطع فيديو صوّرته طائرة أمريكية عناصر من إيران يقومون بنقل لغم بحري لم ينفجر بالقرب من إحدى الناقلتين حتى لا يتم التعرف عليه وإدانة إيران بالجريمة.