كم مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن ؟

2019-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتوقّف صرف الدعم للمستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 على دراسة الأهلية للتأكد من توفّر شروط ومعايير الاستحقاق تمهيدًا لتقدير قيمة الدعم المستحق لكل أسرة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُقدمها الأفراد ثم في مرحلة دراسة الأهلية يتمّ التأكد من صحة هذه البيانات والتحقق من تطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.

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وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 ردًا على سؤال حول مدة دراسة الأهلية بالقول : يتم التحقق من البيانات في موعد آخره يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ “10 ميلادي” سيتم دراسة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق حسابك عبر الدخول على ( دراسة الأهلية ) في دورة الأهلية للشهر الذي يلي تقديم البيانات.

ويتفاوت المبلغ الذي يحصل عليه الأسر من حساب متابعات الخليج 365 بسبب تفاوت واختلاف الظروف المعيشية لكل أسرة خاصة فيما يتعلق بمجموع دخول الأفراد (رب الأسرة والتابعين بما فيهم راتب الزوجة) وعدد أفراد الأسرة والفئات العمرية لهم وغيرها من المعايير.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).