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2019-06-14 رياح نشطة وأتربة مثارة حتى التاسعة مساء على مكة والجموم والقنفذة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدني في مدى الرؤية اليوم، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.









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