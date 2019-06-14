طرق المجامة الترابية.. غبار بالصيف ومستنقعات بالشتاء

2019-06-14

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي قرية المجامة التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان استياءهم من عدم سفلتة طرق قريتهم منذ فترة فيما تستمرّ معاناتهم في هذه الطرق التي تحوّلت إلى مستنقعات وبائية أثناء موسم الأمطار.

شوارع ترابية :

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدث علي مجممي قائلًا : مازلنا نعيش حياتنا اليومية مع هذه الطرق الترابية منذ فترة طويلة حيث أصبحت منازلنا وأحواشنا مغطاة بالتراب، وخاصة في موسم الصيف والذي تنشط فيه الرياح السطحية وأيضًا تزداد المعاناة مع أطفالنا وكبار السن والذين يعانون من الأمراض الصدرية والحساسية.

شوارع طينية ومستنقعات :

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من جهة أخرى بيّن محمد مجممي قائلًا : تزداد صعوبة الحياة معنا في القرية في موسم الأمطار الغزيرة، والتي تجعل من هذه الشوارع الترابية تتحول إلى مستنقعات ومنطقة وحل ونصبح في عزلة عن العالم ويصعب علينا الدخول بسياراتنا إلى منازلنا في بعض الأحيان ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة معنا “.

روائح كريهة :

فيما أضاف عبدالله مجممي قائلًا : إن هذه الشوارع تتحول إلى مستنقعات ورائح كريهة، وخاصة في موسم الأمطار ناهيك عن تجمع البعوض فيها مما جعلنا نتخوف من الأمراض المعدية وينذر بانتشار الأمراض ويجب الوقوف على هذه الشوارع والتي تم سفلتة جزء منها وترك الأجزاء المهمة ولا نعرف سبب هذا التوقف من الجهات المعنية.

وناشد أهالي قرية “المجامة” عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه الطرق الترابية وسفلتت هذه الشوارع الرئيسية والجانبية وإنهاء معاناتنا في أقرب وقت ممكن.