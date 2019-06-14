الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب المملكة

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

أدانت الصين اليوم، الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: “إن الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية”.