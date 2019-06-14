وظائف وزارة العدل – رابط تقديم وظائف وزارة العدل 1440 عبر جدارة (رجال)

نقدم لكم متابعي موقعنا المتميز عرب فور نيوز وظائف وزارة العدل 1440 والتي تم الإعلان عنها وذلك للحاصلين على درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة، نتعرف مع حضراتكم على وزارة العدل توظيف.

نتابع مع حضراتكم زوارنا الكرام تفاصيل وزارة العدل وظائف حيث معرفة ماهية الوظائف المعلنة وموعد التقديم ورابط تقديم وظائف وزارة العدل 1440 حيث جدارة وظائف وزارة العدل.

وظائف وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل عن عدد (54) وظيفة شاغرة وذلك للحاصلين على درجة الدبلوم بعدالثانوية العامة رجال.

وزارة العدل توظيف 1440

يتم التقديم على وظائف وزارة العدل تحت مسمى (مسّاح) عدد 54 وظيفة

للتعرف على ماهية الوظائف المعلنة من هنا Advertisements

تقديم وظائف وزارة العدل

لابد من توافر عدد من الشروط في المتقدمين على الوظائف المطروحة:

لا بد وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يشترط حصول المتقدم على درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته (ثلاث سنوات) و (ثلاث سنوات وستة أشهر) و(سنتان) و (سنتان وستة أشهر)

قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جدارة وظائف وزارة العدل

يتم التقديم لوظائف وزارة العدل عبر جدارة، بحيث يتم الدخول على نظام التوظيف جدارة للتأكد من صحة البيانات وفي حال تم اكتشاف أي اختلاف يتم تقديم اعتراض حتى يتم دراسته من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، أما في حالة ثبوت صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية وسيتم استبعاد أي طلب غير متطابق في حال الترشيح.

ملاحظات

الوظائف المطروحة تتطلب مقابلة شخصية حيث يتم دعوة المتقدم الذي حصل على أعلى النقاط على كل وظيفة وتتم مطابقة بيانات المرشحين عند إجراء المقابلات ويتم استبعاد المرشح تلقائيا في حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية.

يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم يتم حفظ الطلب.

يتم إعلان أسماء المرشحين عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

رابط تقديم وظائف وزارة العدل 1440

يتم التسجيل في وظائف وزارة العدل بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1440/10/15 وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا على أن يتم التقديم والتسجيل في يوم السبت الموافق 1440/10/19 في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.