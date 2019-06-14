ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلو متراً من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عُرضة للزلازل, مبينة أنه لم ترد أيّ تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-14
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلو متراً من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عُرضة للزلازل, مبينة أنه لم ترد أيّ تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
01:15 PM
لم ترد تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلو متراً من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عُرضة للزلازل, مبينة أنه لم ترد أيّ تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.
، زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي ،
المصدر : الخليج 365
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