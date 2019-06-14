، زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلو متراً من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عُرضة للزلازل, مبينة أنه لم ترد أيّ تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.