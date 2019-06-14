المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ تدابير عاجلة لردع المتورطين في الهـجوم الإرهـابي على مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجـوم الإرهـابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهـجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقال معاليه: ” بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 يونيو 2019، ضـرب صـاروخ معاد أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية حيث يعبر منها يوميا الآف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، مما أدى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًا من جنسيات مختلفة بجـروح جراء هذا الصـاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهـابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجـوم الإرهـابي، مدعية أنها استخدمت صـاروخ من نوع كروز في الهـجوم”.

وأضاف معالي السفير المعلمي ” تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسـلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451 ، 2452 “. وأردف قائلاً: ستتخذ المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن ، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجـمات الإرهـابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجـوم الإرهـابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية. ودعا المعلمي في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.