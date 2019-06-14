الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران وسنعمل ما بوسعنا لحماية مصالحنا

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران. وأضاف في تصريحات لـ”CNN”: “سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا ومصالحنا”، مؤكدًا أن السلوك الإيراني غير مقبول. وتابع “أنه لا يوجد سبب للتشكيك في تقييم واشنطن بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلتَي النفط في بحر عمان”.
وشدّد الجبير على أن تصرفات إيران ليست عقلانية وعليها أن تقرر إن كانت ثورة أو دولة. واستطرد قائلًا: “إذا حصلت إيران على قدرة نووية يمكن توقع أن تريدها دول أخرى أيضًا”. وأضاف “لو لم تبع واشنطن أسلحة للسعودية لاضطرت لإرسال مزيد من القوات الأميركية للمنطقة”.
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