لوحة Gboard توفّر الدعم للكتابة بخط اليد لأكثر من 200 لغة

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لأحدهم، قد تكون القدرة على الكتابة بخط اليد على الهاتف الذكي بمثابة هبة من السماء، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بلغة الأم، لكن لأي سبب من الأسباب تستخدم هذه الميزة، من المهم أن يعرف هاتفك ما تحاول كتابته، في غضون ذلك لدى قوقل تطبيق لوحة مفاتيح “Handwriting Input” مخصص فقط للإدخال اليدوي مع دعمه لنحو 97 لغة فقط، ولكن مع أحدث إصدار من لوحة مفاتيح Gboard ، فقد قدّم الدعم للكتابة بخط اليد لأكثر من 200 لغة.
بالإضافة إلى ذلك، هنا عدة إضافات جديدة، مثل القدرة على مشاركة تفضيلات لوحة المفاتيح اللغوية مع مستخدمي Gboard الآخرين، وذلك لكي يتمكنوا من الإعداد بسرعة، كذلك وجود إضافة فيما يتعلق بتقليل الحاجة إلى الضغط مع الاستمرار والانتقال للمظاهر الخاصة بالرموز التعبيرية، فضلًا عن وجود بعض الإصلاحات على أداء واستجابة اللوحة
أخيرًا، هذه الإضافات متاحة حاليًا في إصدار Gboard v8.3.6 ، بحيث يمكنك تحميله بالانتقال الى صفحة اللوحة من على متجر قوقل بلاي، وفي حالة عدم وصوله لك..، قم بتحميل ملف الـ APK والخاص بالتحديث من هنا.
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