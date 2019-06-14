الداخلية تعلن عن وظائف نسائية برتبة جندي أول وجندي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن وظائف نسائية برتبة (جندي أول، جندي). وأضافت أن الوظائف هي للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة. وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ. وللاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة من خلال الرابط التالي (هنا).





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