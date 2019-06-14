وزارة الصحة تعلن عن توفر 512 وظيفة شاغرة وهنا التقديم عبر جدارة

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت وزارة الصحة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/6/16 من خلال الرابط التالي: هنا

ويمكن الدخول عبر نظام جدارة بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المواطنين في “بوابة الخدمات الالكترونية” لوزارة الخدمة المدنية.

وعبر جدارة يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقيق.

