جامعة حفر الباطن تفتح باب الابتعاث لحملة البكالوريوس والماجستير

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر مقاعد ابتعاث لحملة البكالوريوس والماجستير لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارج (مسار ابتعاث الجامعات الحكومية) للعام الجامعي 1441 هـ للحصول على درجة الدكتوراه للعمل في مقر الجامعة الرئيسي بمحافظة حفر الباطن والفروع التابعة لها بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وفق الشروط المعلنة والتخصصات الواردة أدناه.
ولفتت إلى أن التقديم على الرابط الإلكتروني التالي: هنا
وأوضحت جامعة حفر الباطن أن التقديم سيكون لمدة عشرة أيام تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13 هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 1440/10/22 هـ
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