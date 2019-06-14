«الشورى» ينشر قصيدة العضوة «القرني»: أبها على عهدي بها

نشر مجلس الشورى، اليوم الجمعة، قصيدة شعرية من عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني، تغنّت بها بمدينة أبها، بعد تعرُّض مطارها لهجوم إرهابي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، أسفر عن إصابة 26 مسافرًا.

وقال المجلس، في بيان مقتضب، اطلعت عليه «عاجل»: «حروف تتشكل وطنية وشممًا وافتخارًا تبعثُها عضو الشورى الدكتورة فاطمة القرني؛ لتحمل مشاعر حب ووفاء لثرى هذا الوطن: (أبها) على عهدي بها».

وذكرت القرني في قصيدتها: «صوَّبت لكن خبت من رام.. فليحي خزيك كل لطَّام.. (أبها) على عهدي بها.. الشمم الـ تيَّاه فيضُ العزة الهامي.. زي رقصة المذبوح غارقة.. ساقاه في غلوائها الدامي.. ذعرًا يحوم .. فحي عاجلة ترديه .. حي العاصف الظامي.. يستله (سلمان) لا يبقي حسًا.. ولا رسمًا لأقدام».

Advertisements

وأمس الأول الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وأرسلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، رسالةً إلى مجلس الأمن حول استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها، قائلةً: إنّ الانقلابيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن الحادث الإرهابي.

وأضافت أنَّ النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود، مؤكّدةً أنَّ دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية خرق للقرارات الدولية، وأوضحت أنَّ التحقيق السعودي يثبت أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة، مؤكدة أنها أبلغت مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها.