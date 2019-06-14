جمعية إغاثية تعلن مصير مفقود رماح «متعب الدريس»

أعلنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الجمعة، العثور على المفقود متعب بن عبدالله الدريس ميتًا، بعد اختفائه منذ شهر مارس الماضي.

وقالت الجمعية، في بيانٍ مقتضب لها اطلعت عليه «عاجل»: «غوث للإنقاذ تعثر على مفقود رماح (المفقود منذ مارس) ميتًا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأحسن عزاء والديه ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الشاب متعب بن عبدالله الدريس (31 عامًا) فُقِد منذ منتصف مارس الماضي في منطقة رماح بالقرب من مهرجان مزاين الإبل.

وقالت أسرته إن «الدريس» يقود سيارته الفضية اللون بالقرب من الرمحية، كما دشن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسمًا بعنوان «مفقود الرمحية متعب الدريس»، ونشروا تغريدات متضامنة مع أسرته؛ لتكثيف البحث عنه.