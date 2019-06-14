جامعة الملك خالد تطلق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية لقسم الرياضيات

تطلق جامعة الملك خالد، ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم، فعاليات المدرسة الصيفية الدولية صباح الأحد القادم، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين من مختلف دول العالم.

وتستمر فعاليات المدرسة الصيفية الدولية حتى يوم 20 من شهر شوال الجاري، في مبنى المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية في أبها «قريقر».

وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي، أن الكلية ممثلة في قسم الرياضيات حرصت على إقامة وتنظيم هذه الفعالية العلمية العالمية خلال فترة الصيف؛ لتجعل ما تتمتع به مدينة أبها ميدانًا رائعًا لزيادة المعرفة الأكاديمية في تخصصات الرياضيات المختلفة، مؤكدًا أنه سيتم استضافة عدد من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، بحضور طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها، ومشيدًا بحرص مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي على تنظيم هذا الحدث العلمي إيمانًا منه بما سيكون له من أثر أكاديمي إيجابي.

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ومن جانبه، أكد عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات رئيس اللجنة العلمية للمدرسة الصيفية الدكتور علي الخالدي أن فكرة إقامة المدرسة الصيفية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال الرياضيات.

وبيَّن الخالدي أن «المدرسة» سوف تُعْقَدْ بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة أبرزها جامعتا السوربون وروما، بمشاركة متحدثين بارزين من دول مختلفة بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات السعودية.

ولفت الخالدي إلى أن الفئة المستهدفة من إقامة هذا الحدث تشمل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا؛ حيث تشكل المدرسة بيئة مناسبة لمناقشة وطرح الأفكار البحثية، مما يسهم في تطور الحركة العلمية، كما تهدف المدرسة إلى عقد شراكات بحثية مع باحثين متميزين من دول العالم، مشيرًا إلى أن المجالات التي ستتناولها المدرسة الصيفية تضم نظرية الأعداد، والهندسة التفاضلية، والأنظمة الديناميكية.