السعودية اليوم / مقتل طيارين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية وسط فيتنام



هانوي 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

لقي طياران حتفهما إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في وسط فيتنام صباح اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتحطمت الطائرة، التي تشغلها مدرسة تدريب ضباط القوات الجوية في منطقة نها ترانج بمنطقة كام لام الريفية في إقليم خانه هوا، ولا يزال موقع التحطم مغلقًا أمام العامة لحين انتهاء السلطات من التحقيقات. ولم تكشف السلطات عن هويتي الطيارين أو طراز الطائرة.

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11:06ت م

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