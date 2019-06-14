السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي



سانتياجو 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختراليوم سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترًا من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عرضة للزلازل , مبينة أنه لم ترد أي تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية .

// انتهى //

10:08ت م

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