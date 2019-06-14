هازارد يذكر جماهير ريال مدريد بخطيئة بيل

تسبب البلجيكي إيدين هازارد في إثارة مخاوف جماهير ريال مدريد الإسباني من إمكانية سيره على خُطى الويلزي جاريث بيل، وذلك بعد تقديمه بشكل رسمي لوسائل الإعلام، الخميس.

وقدم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، اللاعب الدولي البلجيكي لوسائل الإعلام، ليفاجئ الأخير الجميع بالتحدث بالفرنسية، قائلا: "أعتذر، لأن لغتي الإسبانية ليست جيدة".

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وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن مشجعي ريال مدريد نشروا تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعليق على تحدث هازارد باللغة الفرنسية خلال تقديمه.

وربطت الجماهير بين موقف هازارد والويلزي بيل، الذي سبق له فعل ذلك خلال مؤتمر تقديمه، قبل أن يفشل لاحقا في تعلم الإسبانية، وهو ما أثر على تواصله مع زملائه في الفريق.

وكانت تقارير صحفية أشارت قبل أيام إلى أن هازارد يجهز خطابا قصيرا للجماهير باللغة الإسبانية، وهو ما رفع طموحات الحاضرين بملعب "سانتياجو برنابيو".

ولم يستطع بيل على مدار 5 سنوات إتقان اللغة الإسبانية بطلاقة، وهو ما أسهم في صعوبة تأقلمه مع باقي زملائه، ليتأثر مستواه تدريجيا.