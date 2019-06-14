فيديو.. تركيا معبر هروب الفتيات بتحريض جهات مشبوهة

2019-06-14

متابعات الخليج 365 – الرياض

أصبحت تركيا معبرًا لهروب الفتيات من أُسَرهن، وذلك في تطور خطير يكشف مدى تردي الأوضاع الاجتماعية في تركيا.

وكان آخر هذه الحالات هروب الشقيقتين مها ووفاء زايد، والطفلة شهد، والشقيقتين دعاء ودلال، جميعهن هربن عن طريق السياحة لتركيا.

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وتتخذ تركيا السياحة ستارًا لتنفيذ عمليات مشبوهة لتهريب الفتيات والإتجار بالبشر، بتحريض جهات مشبوهة.

فيما يُحذر المراقبون من خطورة السياحة في تركيا، مؤكدين أن هناك أماكن أفضل للسياحة وأكثر أمنًا.