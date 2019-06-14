- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. تركيا معبر هروب الفتيات بتحريض جهات مشبوهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تركيا معبر هروب الفتيات بتحريض جهات مشبوهة
متابعات الخليج 365 – الرياض
أصبحت تركيا معبرًا لهروب الفتيات من أُسَرهن، وذلك في تطور خطير يكشف مدى تردي الأوضاع الاجتماعية في تركيا.
وكان آخر هذه الحالات هروب الشقيقتين مها ووفاء زايد، والطفلة شهد، والشقيقتين دعاء ودلال، جميعهن هربن عن طريق السياحة لتركيا.
وتتخذ تركيا السياحة ستارًا لتنفيذ عمليات مشبوهة لتهريب الفتيات والإتجار بالبشر، بتحريض جهات مشبوهة.
فيما يُحذر المراقبون من خطورة السياحة في تركيا، مؤكدين أن هناك أماكن أفضل للسياحة وأكثر أمنًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تركيا معبر هروب الفتيات بتحريض جهات مشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.