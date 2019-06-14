الان تتابع وظائف بوكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول وجندي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة (جندي أول، جندي) للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 / 10 / 1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً على أن تتوفر في المتقدمات الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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ألا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

وألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

أما الرتب والمؤهلات العلمية المطلوبة فهي:

جندي أول : ثانوية عامة + دبلوم لمدة سنة فأكثر

جندي : ثانوية عامة أو ما يعادلها