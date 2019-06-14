الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر (112) وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي: شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة – شركة مشاري الشثري وشريكه للاستشارات الهندسية والمقاولات. Advertisements شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) – شركة الوكالات العربية السعودية سارا – شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) – شركة الوكالات العربية السعودية سارا . أما المؤهلات المطلوبة فهي: البكالوريوس و الدبلوم والثانوية العامة بالاضافة للكفاءة المتوسطة والشهادة الإبتدائية. وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.