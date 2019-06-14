"الأرصاد " تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدني في مدى الرؤية اليوم، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.