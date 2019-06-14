دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «المرور» توجِّه 10 نصائح لتخفيف حدة الزحام

وجَّهت إدارة المرور، اليوم الخميس، العديد من النصائح لمالكي السيارات وسائقي المركبات، لتخفيف حدة الزحام.

وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر»، قالت الإدارة: في حال الوقوع بازدحام مروري، ولعبوره بأمان، اتبع التعليمات التالية: ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك.. أعط أفضلية للعبور.. حافظ على الالتزام بمسارك، ولا تحاول الانتقال للمسارات الأخرى.. أعطِ أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.. حافظ على تركيزك وابتعد عن استخدام الجوال.. تجنب التجاوز من أكتاف الطريف.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت منصة «أبشر»، أمس الأربعاء، عن إطلاق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة، والمسجلة، في 8 مناطق، وقالت (في بيان): «الآن بالإمكان الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قبل رجل المرور، والمسجلة في: المدينة المنورة، عسير، جازان، القصيم، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، نجران».

وأكَّدت المنصة أنَّ هذه الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعًا، مشددًا على أنَّ الاعتراض على المخالفات المرورية سيتم من خلال الموقع فقط، دون غيره.

يُشار إلى أنَّ نظام المرور ينص على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وإذا نتج عن الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرَّر للحق الخاص.