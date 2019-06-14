بالصور.. إمارة الرياض تشارك سفارة الكاميرون حفل اليوم الوطني لبلادها

شهد المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، أمس الخميس، الحفل الذي أقامته سفارة الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وجاء حضور بن فويز، نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني وأعضاء السفارة، وحضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

وتعمل المملكة والكاميرون على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما بإجراءات كان من بينها لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، محمد بن سليمان المسهر، وزير خارجية الكاميرون، لوجين امبيلا امبيلا، في مكتبه بالعاصمة ياوندي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن سكان الكاميرون ينتمون إلى حوالي 100 قبيلة زنجية تشكل 80% من جملة السكان، بينما الباقي من جماعات تنتمي إلى البربر، والشاوة العرب والحامين، وتعيش هذه الجماعات في شمالي الكاميرون وتدينت بالإسلام الذي وصلها عبر التجارة وقوافلها.