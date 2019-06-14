السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالباحة ينفذ دورة في الإسعافات الأولية



الباحة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة ضمن برنامج الأمير نايف في الإسعافات الأولية تناولت عدة موضوعات منها كيفية التعامل مع الإصابات والإنعاش القلبي الرئوي والحالات القلبية الطارئة.

كما تناولت الدورة مهارات التعامل مع حالات النزيف والكسور،إلى جانب مفهوم التطوع أثره في المجتمع .

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09:43ت م

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