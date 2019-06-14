سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تحذير رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج من عواقب استمرار الحرب في ليبيا، قائلًا إنه لن يكون من الممكن السيطرة على تدفق المهاجرين إلى إيطاليا إضافة إلى زيادة خطر الإرهاب، متوقعًا دعمًا ملموسًا من إيطالي.

وأشارت إلى الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، وتم بحث مستجدات الوضع العام في ليبيا وتداعيات اشتباكات العاصمة، موضحة أن موغيريني أكدت أهمية المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لحث الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف القتال.

وتناولت تصعيد العمليات القتالية بين قوات الوفاق وقوات الجيش في عدة محاور على تخوم العاصمة، مخبرة عن استخدام الطرفين كافة الأسلحة الثقيلة والطائرات في القصف مما هدد حياة المدنيين، وسط سقوط قتلى وجرحى جدد ، ونزوح المزيد من السكان من مناطق القتال.

ونوهت إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية محمد سياله و نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، موضحة أن بوغدانوف أبلغ عن تحضير مبادرات جديدة من قبل حكومة الوفاق لتسوية الأزمة الليبية.

ونقلت صحف ليبيا تأكيد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة أن على الليبيين الذين يتقاتلون في طرابلس أن ينظروا إلى الجنوب لأن أهله حريصون على وحدة ليبيا.

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07:21ت م

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