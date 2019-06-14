"الخليج 365" تتجول في مطار أبها بعد محاولة حوثية فاشلة لاستهدافه

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) خابت محاولات المليشيات الحوثية الإيرانية وهي تُكرّر محاولة استهداف مطار أبها، بعد أن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية خابت محاولات المليشيات الحوثية الإيرانية وهي تُكرّر محاولة استهداف مطار أبها، بعد أن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة - ولله الحمد - من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. "الخليج 365" تجولت في صالتي القدوم والمغادرة بالمطار ورصدت سير العمل بشكل طبيعي، وانتظام في رحلات القدوم والمغادرة. وأكد عدد من المسافرين لـ«الخليج 365»، أنهم ينهون إجراءات سفرهم بشكل طبيعي، وأن لا تأثير لمحاولات المليشيات الحوثية الإيرانية البائسة على حركة الملاحة. وأشاروا إلى ثقتهم الكبيرة في قدرات القوات الجوية التي أجهضت كل المحاولات الحوثية الإجرامية.



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