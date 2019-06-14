قصف يستهدف الأراضي السعودية الان

شن سلاح الجو المُسير التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر يوم الجمعة، عدة هجمات على هدف داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، فإن طائرات من طراز "2كا" مُسيرة تابعة للحوثيين، قصفت مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وكانت الرياض، قد بعثت برسالة إلى مجلس الأمن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، بشأن استهداف مطار

بعثت السعودية، اليوم الخميس، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية استهداف مطار أبها على يد الحوثيين، متعهدة بإجراءات عاجلة لردع مثل هذه الهجمات ومتهمة إيران بدعم "الإرهاب".

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وأشارت السعودية في الرسالة لمجلس الأمن، التي وجهها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إلى أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، الأربعاء الماضي.

وأوضحت السلطات السعودية عبر الرسالة أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، وأشارت إلى أن التحقيق يثبت أن الحوثييون حصلوا على نوعية خاصة من الأسلحة.

وبدورها أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، صباح الأربعاء، عن استهداف مطار أبها الدولي، بصاروخ من نوع "كروز".